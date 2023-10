Três Lagoas ganha decoração natalina e contagia moradores

Quem passa pelas ruas de Três Lagoas já pode sentir o clima natalino no ar. Alguns pontos da cidade estão ganhando decorações e iluminações especiais para o natal 2023. E os três-lagoenses já demonstram suas expectativas para as festas de fim de ano.

A praça Ramez Tebet ganha luminárias e outros símbolos natalinos. O secretário de desenvolvimento econômico, José Aparecido, explicou que uma empresa terceirizada foi contratada para realizar o trabalho de montagem da decoração nas ruas e praças, e também, para a cidade do natal que se tornou o ponto turístico na NOB, no ano passado.

Decorações e iluminações em alguns pontos da cidade serão inauguradas no dia 18 de novembro com um grande show com atrações nacionais.

