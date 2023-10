Três Lagoas ganha nove veículos por dia e frota chega a 96,9 mil

Muitos motoristas reclamam que é difícil encontrar um lugar para estacionar, em diversos pontos de Três Lagoas. Outros, já pedem a abertura de estacionamentos privado na cidade. O fato é que a cada dia, mais veículos de todos os tipos circulam pelas ruas e avenidas. Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), a a frota de veículos registrados no município até 13 de outubro deste ano já soma 96.984, sendo de automóveis a motocicletas, de caminhonetes a caminhões, ônibus e utilitários.

São nove novos veículos por dia nas ruas do município. Isso porque em 2023, o Detran-MS emplacou 2.810 veículos. Três Lagoas possui a terceira maior frota de Mato Grosso do Sul. Fica atrás de Campo Grande e Dourados. O número ainda pode ser maior ao levar em conta a frota flutuante que está vinculada à quantidade de pessoas que chegam ao município atraída por emprego. No ano anterior a cidade contabilizava 94.174.

TIPOS DE VEÍCULOS

Conforme o levantamento do Detran-MS, os carros de passeio são a grande maioria, com 43.495 veículos. Em segundo lugar estão as motos e motonetas, com 30 mil emplacamentos. Já 11.244 caminhonetes foram para as ruas no período. O restante da frota se divide entre caminhões (2.592), reboque (3.386) semi-reboque (2.882) e ônibus (416). Há ainda 1.058 tratores.

MOBILIDADE

Os números garantem reflexo direto em aumento de acidentes e infrações. Além disso, problemas são gerados na estrutura viária, que passa constantemente por adequações. Dados do setor de estatística do Detran-MS apontam que 13 mil multas foram aplicadas a condutores, entre os meses de janeiro e setembro, sendo que 37% são consideradas infrações média, 33,42% graves e 27,18% gravíssima, sendo que 47,12% das multas foram na área urbana.

O Departamento Municipal de Trânsito destacou que tem reforçado a sinalização e melhorias na mobilidade urbana. Informou que alguns espaços foram adequados para estacionamentos e que houve a adaptação de ciclofaixa e ciclovia, em avenidas, com intuito de manter a segurança dos ciclistas.