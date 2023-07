Três Lagoas ganha tom colorido com floração dos Ipês

Considerado um dos eventos mais belos da natureza brasileira, a floração dos Ipês chama a atenção da população de Três Lagoa, que vem registrando em suas redes sociais o colorido dessas árvores. A dona de casa Maria Thiago Brandão, diz que a cidade fica ainda mais bonita.

Os ipês florescem no inverno e primavera, no entanto, nem sempre a florada dos ipês segue exatamente uma ordem de floração, pois a influência do clima é determinante para que as árvores entrem em período de reprodução. Comumente, o ipê-roxo é o primeiro a florir entre os meses de junho e agosto nas regiões quentes e um pouco antes nas regiões mais frias. As floradas costumam durar uma semana, em média, e variam conforme a pouca concentração de água na atmosfera.

De acordo com o professor de biólogo da UFMS, com especialização na área de botânica, Climbiê Ferreira Hall , Três Lagoas é uma cidade que tem boa arborização e, que os Ipês, são boas opções para o poder público investir mais no plantio nas vias públicas.

As floradas dos ipês não duram muito tempo, mas o tempo que dura, é o suficiente para mostrar sua beleza e deixar a cidade mais bonita e colorida.

Confira a reportagem abaixo: