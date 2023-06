Três Lagoas gera 837 novas vagas de emprego

Três Lagoas fechou o primeiro quadrimestre de 2023 com um saldo positivo de 837 novas vagas de emprego com carteira assinada criadas no período. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta semana.

Em abril, o município encerrou com saldo positivo de 203 vagas. No mês que se encerrou, a indústria foi o setor que mais gerou empregos com carteira assinada, registrando saldo positivo de 84 novos postos de trabalho, seguido pelo setor de serviços com 40, construção civil com 37, comércio mais 34 e agropecuária com 8.

O primeiro mês do ano foi o que mais gerou empregos. Em janeiro, o município registrou saldo positivo de 642 vagas. Em fevereiro, foi o único com saldo negativo, com menos 82. Em março, reagiu com 628 novas vagas e, em abril, também teve resultado positivo.

Em abril, Campo Grande foi a cidade que mais gerou empregos no Estado. A capital encerrou o mês com 749 empregos formais, seguida por Ribas do Rio Pardo com 479 e Corumbá com 291. Três Lagoas ficou em quatro na geração de empregos no mês passado.

ESTADO

Em todo o Estado, em abril, foram criados 3.631 novos empregos formais em Mato Grosso do Sul. Em relação a março, o índice de crescimento do mercado de trabalho no Estado demonstra estabilidade. Naquele mês foram gerados 3.680 novos empregos. No acumulado do ano já são 18.188 trabalhadores a mais e nos últimos 12 meses, 39.048.

BRASIL

Em abril, o país gerou 180.005 postos de trabalho com carteira assinada, resultante de 1.865.279 admissões e 1.685.274 desligamentos no mês, tendo saldo positivo em 23 das 27 unidades da federação e nos cinco grandes grupos de atividade econômica. Com isso, o estoque recuperado de empregos formais alcançou a maior valor da série histórica, com 43.150.134 postos de trabalho. (Ana Cristina Santos)