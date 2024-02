Três Lagoas inicia a aplicação da vacina contra a dengue

A vacina contra a dengue já está disponível em Três Lagoas. A campanha de imunização teve início na quinta-feira (15), para a população com idades entre 10 e 11 anos.

A primeira pessoa a receber a vacina contra a dengue na cidade foi Ana Luíza Nascimento Oliveira, de dez anos, que faz parte do grupo prioritário nesta fase inicial da campanha. A mãe dela, Adriana Nascimento, fez questão de levá-la no primeiro dia e no primeiro horário de vacinação, consciente dos riscos que a doença apresenta para quem a contrai.

A campanha de vacinação foi iniciada em todas as unidades de saúde do município. É a primeira vez que o imunizante Qdenga está sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A faixa etária-alvo foi determinada pelo Ministério da Saúde com base na quantidade de doses disponíveis para cada município. Neste ano, o grupo prioritário abrange crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos, com a possibilidade de expansão conforme mais doses forem recebidas.

Estima-se que serão disponibilizadas 6 milhões de doses para este ano, o que deve ser suficiente para vacinar 3 milhões de pessoas, considerando o esquema de duas doses, com um intervalo de três meses entre elas. A vacina protege contra os quatro tipos do vírus da dengue, com uma eficácia global de 80%, podendo atingir até 95% de eficácia contra o tipo 2 da doença, que é mais comum em Três Lagoas.

A coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, incentiva a população a aderir à campanha. Ela destaca que Mato Grosso do Sul é um estado endêmico para a dengue, e Três Lagoas foi uma das primeiras cidades a receber doses da vacina devido ao elevado risco de contaminação.

