Três Lagoas inicia campanha de vacinação contra a gripe

Em Três Lagoas, a campanha anual de imunização contra o vírus da gripe já está em andamento. As doses gratuitas do imunizante estão disponíveis em todas as unidades de saúde do munícipio.

Neste primeiro estágio da campanha, mais de 4 mil doses foram disponibilizadas para vacinar os grupos considerados prioritários, que incluem caminhoneiros, crianças entre seis meses e seis anos de idade, cuidadores de idosos, estudantes em residência médica, gestantes, puérperas, idosos a partir de 60 anos, pessoas com doenças crônicas e não transmissíveis, pessoas em condições clínicas especiais, pessoas em situação de rua, povos indígenas, professores, profissionais das forças armadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, trabalhadores e estagiários na área da saúde e trabalhadores portuários.

Segundo estimativas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), esses grupos representam aproximadamente 44.719 cidadãos de Três Lagoas, com uma meta de imunização estabelecida em 90% desse público.

O esquema vacinal varia de acordo com a faixa etária: uma dose para pessoas adultas e duas doses para crianças de até nove anos que estão recebendo a vacina pela primeira vez, com um intervalo de quatro semanas entre as doses.

O imunizante oferecido protege contra três cepas diferentes dos vírus influenza A e B, incluindo o H1N1. A coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, orienta a população a manter a vacinação em dia.

Até o momento, não há previsão para ampliação do público-alvo da vacinação, sendo essa decisão dependente da quantidade de doses distribuídas pelo governo federal. A antecipação da campanha, neste ano, se deu devido ao aumento no número de casos de doenças respiratórias no país, conforme informado pelo Ministério da Saúde.

No ano de 2023, dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul indicam a confirmação de 11 casos de vírus da influenza, em Três Lagoas. Duas mulheres, uma de 42 e outra de 65 anos, morreram por complicações decorrentes da doença.

