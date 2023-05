Três Lagoas vai debater os desafios do negro no Município, na quarta-feira (10) às 18h30, será realizada audiência pública com o tema “Racismo e mercado de trabalho”.

O debate será na Câmara Municipal de Vereadores, o evento é aberto à toda população e acontecerá na Câmara Municipal, a partir das 18h30. A subsecretária de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial do Estado de Mato Grosso do Sul, Vânia Lucia Baptista Duarte será a palestrante.