Três Lagoas irá receber 'Feira da Empreendedora' na sexta-feira

Nesta sexta-feira (24), Três Lagoas irá receber a "Feira da Empreendedora", uma iniciativa da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia. O evento será realizado no estacionamento da Feira Central, na rua Custódio Andries, número 914, das 17h às 23h.

A ação integra o programa Donas do Negócio, que tem como objetivo capacitar e fortalecer mulheres empreendedoras. A feira é aberta a comunidade e visa gerar negócios, oportunidade de expor produtos das associadas, sendo uma vitrine para as empreendedoras.

Vinte expositoras de diversos segmentos, como moda, vestuário, acessórios, artesanato, móveis, equipamentos para casa e serviços apresentarão seus negócios durante a Feira da Empreendedora, fomentando a economia local.

O evento promete oferecer não apenas oportunidades comerciais, mas também momentos de entretenimento com música ao vivo e praça de alimentação, que faz parte da Feira Central. Segundo Heloísa Marques de Figueiredo, gerente exclusiva Donas do Negócio em Três Lagoas, o evento desempenha um papel fundamental para as associadas, especialmente aquelas que estão no início de suas jornadas empreendedoras.

"O nosso maior objetivo é fomentar o negócio das expositoras e atrair visitantes. A expectativa é que aproximadamente 1000 pessoas passem pela feira. Além de gerar uma conexão forte entre essas mulheres, sabemos da história delas, dos seus desafios, a verdadeira definição de inspiração são elas” destaca a gestora.

Fortalecimento do empreendedorismo feminino

O Donas do Negócio já recebeu reconhecimento internacional no World Council Young Credit Union People (WYCUP), destacando seu papel essencial no fortalecimento do cooperativismo de crédito globalmente.

O programa disponibiliza uma plataforma digital que oferece informações atualizadas sobre diversos temas, incluindo cenário econômico, carreira, liderança feminina, inovação e gestão de negócios, juntamente com um jogo interativo de educação financeira para aprimorar as habilidades e conhecimentos das mulheres empreendedoras. E se baseia em quatro pilares: capacitar, informar, conectar e inspirar.

*Com informações da assessoria da Sicredi