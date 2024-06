Três Lagoas registra 23 multas por queimadas urbanas neste ano e prefeitura faz alerta

O clima está ficando a cada dia mais seco e, com isso, os problemas respiratórios começam a incomodar a população. Por isso, a Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), alerta a população sobre os graves malefícios das queimadas urbanas que transformam esse cenário em algo ainda pior.

Além de prejudicar a saúde pública, essa prática é um crime ambiental punível com multa. Atualmente, a penalidade é de 100 UFIMs por cada lote incendiado, ou seja, o infrator pode desembolsar R$ 630,52.

A população deve colaborar como bem-estar de todos não queimando folhas e outros materiais, pois a cidade dispõe de um sistema de coleta de lixo orgânico e reciclável que atende a todos os bairros. Não há justificativa para adotar tal atitude, que traz prejuízos ambientais e à saúde.

Maysa Costa, diretora de Meio Ambiente, explica que a “nossa equipe está incansavelmente atendendo às denúncias. Quando identificado, o autor recebe orientações de Educação Ambiental e esclarecimentos sobre a lei que define a prática como crime ambiental. Em casos de reincidência ou flagrante, lavramos a notificação e, consequentemente, o cidadão pode ser multado.”

Segundo dados da Semea, até maio do ano passado, foram recebidas 60 denúncias de queimadas urbanas, resultando em 3 autuações e demais orientações verbais. Em 2024, no mesmo período, foram registradas 56 denúncias, com 23 autuações, 1 notificação e o restante em orientações verbais. Em 2023, foram 133 denúncias no total, com 5 notificações, 89 multas e demais orientações verbais.

Denúncias

As denúncias podem ser feitas para a Semea pelo telefone (67) 99277-8539 ou para a Ouvidoria Municipal através do site, pelo telefone e WhatsApp (67) 99213-6400. Caso presencie o crime ambiental, a denúncia pode ser repassada ao 190 da Polícia Militar.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas