Três Lagoas já registrou 248 furtos em menos de dois meses

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, em 2024, em Três Lagoas, já foram registrados 248 furtos, entre janeiro e fevereiro, sendo que só neste mês, foram contabilizados 49 furtos, o que representa uma média de cinco furtos por dia. Só nesta semana aconteceu uma série desse tipo de crime na cidade.

No dia 11 de fevereiro, câmeras de monitoramento e segurança flagraram um homem invadindo uma arena esportiva, na rua Yamaguti, no bairro Guanabara, em Três Lagoas. O suspeito levou várias bebidas alcoólicas do local causando um prejuízo de R$ 1 mil ao estabelecimento comercial.

Continue Lendo...

De acordo com o proprietário, o suspeito entrou pelos fundos da arena, danificou parte da cerca elétrica e pulou o muro do local. “É algo que não retorna. A gente saiu às três horas da manhã para descansar e, num intervalo de duas horas, aconteceu o furto. A gente fica bastante triste, mas é levantar a cabeça e trabalhar”, lamentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra ocorrência foi registrada, aconteceu no dia 10 de fevereiro, quando um homem foi preso após ser flagrado por câmeras de monitoramento e segurança furtando o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), na rua Egídio Thomé, no bairro Vila Alegre, na região Leste de Três Lagoas. Para entrar no prédio do CCZ, o suspeito danificou a porta de vidro do local.

No mesmo dia, criminosos quebraram a porta de vidro e invadiram o Centro Educacional Infantil (CEI) do Jardim das Acácias. Do local, os suspeitos furtaram televisão, aparelho de som, alimentos e o celular corporativo da instituição, que foi usado pelos suspeitos para tentar aplicar golpes nos pais dos alunos.

De acordo com o novo comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, Ronaldo Moreira de Araújo, a polícia é preparada para atuar em diversas áreas. “O crime mais comum é o furto e caiu cerca de 31,75%, entre 2022 e 2023. Os esforços serão intensificados”, destacou.