Três Lagoas já registrou quase o total de chuva esperado para o mês de fevereiro

Três Lagoas teve muitas chuvas nos últimos dias. Até o momento, já choveu quase o total esperado para o mês de fevereiro. Nos primeiros quinze dias do mês, foram registrados 146 milímetros de chuva, enquanto a média histórica é de 167 milímetros.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec), na última quinta-feira (15), Três Lagoas registrou o maior volume de chuva do mês até então, conforme explicado pelo meteorologista Vinícius Sperling. O volume de precipitação registrado nesse dia superou até mesmo o total combinado de outras cidades.

Entre às 22h, do dia 14 de fevereiro, e às 5h, do dia 15, foram registrados 126,6 milímetros de chuva na cidade, resultando em um aumento significativo na média devido a uma tempestade isolada.

De acordo com o meteorologista, a chuva repentina foi causada por uma frente fria oceânica que se formava no Oceano Atlântico e alinhou-se a uma formação tempestuosa no Oeste de São Paulo e Leste de Mato Grosso do Sul. Essa tempestade cresceu rapidamente sobre Três Lagoas, acompanhada por alta incidência de descargas elétricas e ventos atingindo 52km/h. Além disso, foi marcada por uma grande quantidade de raios, com 1.250 quedas detectadas no município.

Janeiro foi marcado por uma significativa escassez de chuvas em todo o estado, incluindo Três Lagoas, onde o volume registrado foi 47% inferior ao normal esperado, totalizando apenas 128 milímetros.

A previsão do Cemtec é que as chuvas se tornem mais regulares para o restante do mês de fevereiro.

