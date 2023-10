Três Lagoas lidera produção de mel e tem projeto de polinização

Três lagoas passou a ocupar a primeira posição no ranking de produção de mel. Idealizado pela Cooperativa Regional de Apicultura e Meliponicultura de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Suzano e o governo estadual, a cidade lançou um projeto de polinização com abelhas sem ferrão.

O projeto, implantado no bosque da sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF), abriga 34 meliponários, destinados às abelhas sem ferrão, da espécie jataí. Além do bosque, caixas artesanais para abelhas foram estrategicamente distribuídas em outros espaços públicos. Importante ressaltar que essas abelhas não representam risco algum, pois são desprovidas de ferrão.

O município, conhecido como a capital nacional da celulose, passou a ocupar a primeira posição no ranking de produção de mel. Três lagoas teve aumento de 10% em sua produção, quando comparado ao produzido em 2021. No ano passado, o município produziu 60.420 toneladas de mel.

Continue Lendo...

Veja a reportagem: