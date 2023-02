Três Lagoas lidera ranking de exportações de MS pelo 4º trimestre

Pelo quarto trimestre seguido Três Lagoas lidera o ranking de exportações do Mato Grosso do Sul. O município representa 35,9% das transações realizadas em todo Estado, conforme dados da 5ª edição Boletim Economia Local, referente ao 4º trimestre de 2022.

Nos três meses de referência, a cidade contabilizou US$ 492.657.869,00 milhões em exportações, outubro/US$ 185.711.474,00 milhões, melhor mês do período, novembro/U$$ 135.493.503,00 milhões e dezembro/171.452.892,00 milhões, os números representam 35,9% do desempenho total do Estado, no 4º trimestre.

Do total produzido e comercializado, celulose e afins representam 86,9%, soja esmagada e alimentos preparados 10,3%, Gorduras e óleos vegetais 2,4% e Máquinas, caldeiras, aparelhos e instrumentos mecânicos e suas partes, 0,3%.

Três Lagoas lidera com folga o ranking do setor, pois, a segunda colocada, Dourados fechou o período com US$ 152.101.509,00 milhões, referente a 11,1% e a terceira colocada, Campo Grande, contabilizou U$$ 120.813.955,00 milhões alcançado 8,8% do faturamento das transações de MS.

O Município também contabiliza outra marca importante, além de manter o posto de maior exportador do estado, no acumulado geral do ano passado alcançou crescimento de 11%, comparado a 2021.

ATIVIDADE EMPRESARIAL

A atividade empresarial também é destaque, foram abertos 530 novos CNPJs e encerrados 237, saldo de 293, a grande maioria desses são de Microempreendedor Individual (MEIs), 227 novos CNPJ. A cidade é a 3º colocada no ranking estadual, ficando atrás de Dourados no 2º lugar com saldo de 594 e Campo Grande com o 1º Lugar, saldo de 2.188.

GERAÇÃO DE EMPREGO

Em relação a geração de empregos, Três Lagoas fechou o 4º trimestre com saldo de 267, apesar dos meses de outubro saldo -66 e dezembro -263, o mês de novembro foi responsável por garantir o índice positivo com saldo de 596. Os setores que mais contrataram foram de serviços, seguido por comércio, e construção, já os segmentos da indústria e agropecuária pela maioria das demissões.

No ranking estadual, o Município aparece em 2º lugar, Ribas do Rio Pardo, em 1º lugar, com saldo de 682, a 3ª colocada é Bataiporã, saldo de 141.

Os dados da geração de emprego demonstram a recuperação do setor no sentido de novas vagas, no acumulado do ano, comparado aos números de 2021. Em 2022 os trimestres apresentaram índice acima de 40%, ao ano anterior, sendo o 1º trimestre de 47,2%, 2º trimestre com 137,1%, 3º trimestre de 44,7%, apenas o 4º trimestre fechou abaixo dos números de 2021 com redução de 14,7%.

A cidade fecha o ano com saldo geral de geração de emprego de 2022, de 4.179, número 58,4% maior que em 2021, quando obteve o saldo de 2.639.