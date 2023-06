Departamento de Trânsito de Três Lagoas participa de simpósio estadual

O Departamento de Trânsito de Três Lagoas (Deptran) participou, dos dias 21 a 23, dos eventos promovido pelo Conselho Estadual de Trânsito (Cetran/MS), são eles a Premiação Cetran e o Simpósio Estadual Sobre o Trânsito/MS, que aconteceram no Auditório do Bioparque Pantanal e no Auditório da Academia da Polícia Civil (Acadepol), em Campo Grande.

Representaram o município, Edgard Wegner, autoridade municipal de Trânsito e Caroline Feliciano, coordenadora de educação no Trânsito, ambos do Deptran, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra).

Edgard integrou a mesa de autoridades no dia 22, para o debate com o tema “Fiscalização e crimes de trânsito”. Estiveram presentes também no evento, a presidente do Conselho Estadual de Trânsito, Regina Duarte, diretora de Educação de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a Andréia Moringo, o Doutor em Educação, com ênfase em Educação para o Trânsito, Especialista em Segurança no Trânsito, Francisco Garonce, o coordenador da Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans/MS) e primeiro doutor em Trânsito do Estado, Renan Soares Junior, entre outros representantes estaduais.

Esta foi a 11ª Edição do Simpósio Estadual Sobre o Trânsito/MS que tem como intuito capacitar, orientar e atualizar Gestores Municipais de Trânsito, Educadores para o Trânsito, Agentes de Fiscalização de Trânsito, Presidentes e Membros das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI e Centros de Formação de Condutores, sobre aspectos de segurança viária e legislação de trânsito atualizada.

O evento contou com palestras e mesa de debates, entre os assuntos estiveram: “O papel do MPT e da PCMS na contribuição de um trânsito mais seguro em MS”; “Desafios para a modificação do comportamento de risco no trânsito”; Mesa de Debates “A importância das JARI’s como órgão do S.N.T. e procedimentos recursais etc.