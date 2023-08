Três Lagoas, Miranda e Santa Rita do Pardo se classificam para próxima fase da Copa Assomasul

A segunda rodada da Copa Assomasul aqueceu o clima do último sábado (26), em Três Lagoas, que mesmo com a chuva e frio inesperados, colocou as equipes participantes pra suar a camisa no campo do Estádio Municipal “Benedito Soares da Mota – Madrugadão” em busca da classificação.

Antecipando os jogos, a solenidade de abertura contou com a apresentação das equipes participantes sendo: Aparecida do Taboado, Miranda, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

Na ocasião, o secretário de Esporte, Juventude e Lazer, Rialino Medeiros, agradeceu à organização da Assomasul pela confiança em trazer mais uma vez uma etapa dessa competição para Três Lagoas, valorizando a logística esportiva no município e aproximando as cidades do estado através do esporte.

Estiveram presentes o presidente da Câmara, vereador Cassiano Maia, o prefeito de Mundo Novo e diretor de cultura da Assomasul, Valdomiro Sobrinho e o assessor, Marcos Augusto, representando o prefeito Angelo Guerreiro.

O primeiro confronto foi entre Santa Rita do Pardo contra Aparecida do Taboado. Mesmo com acréscimo, os representantes da “Terra dos 60 Dias Apaixonado” estrearam mal e amargaram a derrota de 0 a 4 para os santa-ritenses.

Na sequência, com o empate de 2 a 2 entre Selvíria e Miranda, o jogo foi decidido nos pênaltis e Miranda levou a melhor por 5 a 4.

O terceiro jogo definiu o futuro de Aparecida do Taboado na competição. Os visitantes encararam a equipe de Três Lagoas, que finalizou a partida em 4 a 1 e, automaticamente, desclassificou a equipe rival.

Após o almoço, Santa Rita do Pardo volta para o campo e garante a segunda vitória e vaga na próxima fase ao vencer o time de Selvíria por 2 a 0.

O último jogo foi entre Miranda e a Equipe da Casa. O placar finalizou em 2 a 1 para os mirandenses que, assumiram a vice-liderança da classificação dessa rodada.

Pela pontuação, nossa Equipe segue na Copa com a terceira posição e Santa Rita do Pardo, em primeiro lugar. O local e data da próxima fase serão definidos assim que as demais etapas regionais forem realizadas.