Três Lagoas ocupa a quarta colocação em casos de Covid-19 no Estado

Três Lagoas está na quarta colocação em relação ao número de casos confirmados de Covid-19 em todo o Mato Grosso do Sul. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (21) pela Secretaria Estadual de Saúde, a cidade contabiliza 32 pessoas com diagnóstico positivo para a doença.

À frente estão, em primeiro lugar, Dourados, com 168 novos casos, Jardim com 123 e Campo Grande com 95. Nos últimos sete dias, 588 pessoas foram infectadas e cinco morreram; quatro na Capital e uma em Ponta Porã.

No Estado, este ano, já são 15.686 casos confirmados, com 86 mortes até aqui. Atualmente, 1.329 pessoas estão em isolamento domiciliar por causa da covid, sendo que apenas 13 estão hospitalizadas, 10 delas em leitos clínicos e três em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) - dessas em UTI, só uma está em hospital público.