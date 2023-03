Três Lagoas ocupa a quinta colocação em casos do Covid-19 no Estado

A cidade de Três Lagoas está em quinto lugar em casos novos de Covid-19 no Mato Grosso do Sul. Nos últimos sete dias foram confirmadas 13 pessoas com a doença. As informações são do Boletim Epidemiológico divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde.

Nesta última semana duas pessoas morreram no Estado, ambas idosas (87 e 92 anos) e residentes em Campo Grande. Os dois apresentavam comorbidades. Cerca de 20 pessoas estão internadas com a doença; 165 delas em leitos clínicos e quatro em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).