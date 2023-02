Três Lagoas ocupa a sexta posição em casos de Covid-19 no Estado

A cidade de Três Lagoas é a sexta com mais casos de Covid-19 em todo o Mato Grosso do Sul. A grande maioria dos casos ainda está concentrado na capital, Campo Grande. As informações são do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta terça-feira (21).

De acordo com a publicação, Três Lagoas registrou na última semana 45 casos positivos da doença. Em todo o Estado oito pessoas estão internadas até o momento. Três pacientes estão na UTI.

Foram contabilizadas ainda outras oito mortes causadas pela Covid-19: três delas em Campo Grande. A maioria das vítimas tinha mais de 78 anos e duas delas apresentavam comorbidades. Mais de 1.300 pessoas cumprem isolamento domiciliar devido a doença.