Três Lagoas pode entrar no circuito estadual de Aveturismo

Araras, tucanos, papagaios… Quem mora ou já passou por Três Lagoas sabe que estas aves são facilmente vistas por toda a cidade, mas estas não são as únicas que tem por aqui.

A diversidade de espécies fez com que a Diretoria de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia (Sedect) convidasse a equipe da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) para conhecer nossa região e fazer o mapeamento de espécies para que Três Lagoas possa atrair pessoas interessadas em praticar Bird Watching (observação de aves) também conhecido como aveturismo.

A equipe chegou em Três Lagoas na última segunda-feira (11) e durante 3 dias conheceram diversas regiões do município, desde matas fechadas à beira de rios e, neste período observaram as espécies de aves de cada região e a facilidade de acesso para que turistas possam praticar o Bird Watching/Aveturismo.

Durante a visitação, os técnicos passaram pela Segunda e Terceira Lagoa, Área de Preservação Ambiental (APA) Jupiá, Cascalheira, Parque das Capivaras, Assentamento Pontal do Faia, Reserva do Assentamento Pontal do Faia e por fim, o Parque Natural Municipal do Pombo. Algumas destas visitas foram acompanhadas por equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea).

A diretora de turismo, Lidiane Ferreira, explicou que Três Lagoas tem um grande potencial turístico que vem de encontro ao desenvolvimento econômico local e sustentável e que esta visita é importante para que o município seja inserido de fato no roteiro turístico de Mato Grosso do Sul.

O gerente de estruturação e inovação da oferta turística da Fundtur, Edson Moroni, conta que o Bird Watching consiste em observar as aves em ambiente natural, onde possa se registrar o maior número de espécies. Ele explicou que a prática vem crescendo no Brasil nos últimos anos e Mato Grosso do Sul se posiciona para trabalhar este segmento turístico e em Três Lagoas existe um potencial gigantesco para que esta área seja explorada.

Moroni disse que uma das particularidades do município é a presença de biomas específicos como a transição da mata atlântica para o cerrado, além da proximidade com a bacia hidrográfica do Rio Paraná o que possibilita a presença de diversos espécimes de aves, dentre elas as aquáticas.

O profissional destacou que nesta visita foram avaliadas as potencialidades do município, para que sejam criados os pontos quentes de observação de aves para que futuramente Três Lagoas esteja no circuito estadual de aveturismo.

O diretor de desenvolvimento do turismo da Fundtur, Jean Carlo Merighi, falou da importância de o município entrar no roteiro dos observadores de aves, pois, haverá grande fluxo de turistas no município, movimentando a economia e gerando empregos em Três Lagoas.