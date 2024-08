Três Lagoas pode registrar 35°C com nova onda de calor

A quinta-feira (15), será de sol com névoa fraca ao amanhecer e elevação de temperatura, a previsão indica que os termômetros possam registrar 34°C, em Três Lagoas.

E de acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais), uma nova onda de calor deve elevar a temperatura podendo chegar aos 40°C.

Continue Lendo...

Segundo o boletim meteorológico emitido pelo (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) as temperaturas permanecem em gradativa elevação e, aliada ao calor, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 30%.

"As condições meteorológicas previstas de tempo estável ocorrem devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco no estado", informa o órgão. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 13°C.