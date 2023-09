Três Lagoas pode ter mais uma empresa operando voos comerciais no município

A companhia área Azul passa a operar com voos comerciais no aeroporto Plínio Alarcon em Três Lagoas, também aos sábados. Atualmente, o município conta apenas com um voo comercial operado pela Azul, de segunda a sexta-feira. O avião pousa em Três Lagoas às 9h20 e decola às 10h20, com destino ao aeroporto de Viracopos, Campinas (SP), onde o cliente pode se conectar para destinos de todas as regiões do país.

No entanto, a partir do próximo dia 16, a empresa também passará a operar com voos aos sábados, segundo informou o superintendente do Aeroporto Plínio Alarcon, Flávio Thomé.

MAIS VOOS

A Prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado conversam com outras empresas aéreas para ampliar o número de voos comerciais no município.

Na semana passada, representantes da Latam participaram de uma reunião com representantes da Prefeitura de Três Lagoas para obter mais informações a respeito do aeroporto Plínio Alarcon.

A Latam está em processo de renovação dos incentivos fiscais com o governo do Estado e tem condicionado para manter os benefícios, que a empresa opere com voos comerciais em mais dois municípios de Mato Grosso do Sul. Um deles, Três Lagoas.

