Três Lagoas pode ter máxima acima dos 40°C pelo terceiro dia consecutivo

Pelo terceiro dia consecutivo Três Lagoas pode registrar temperatura máxima acima dos 40°C. Nesta quarta-feira (25), os termômetros marcaram 42,7°C, com umidade relativa do ar em 10%.

Nesta quinta-feira (26), tem possibilidade de chuva em diferentes cidades do Estado. O dia deve continuar com sensação de calor, mesmo antecedendo a chegada de uma frente fria.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima MS), nos próximos dias existe a possibilidade até de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e até queda de granizo devido ao avanço de uma frente fria, aliada com disponibilidade de calor e umidade.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 40°C.