Três Lagoas poderá registrar 11°C com a chegada de nova frente fria

Três Lagoas enfrentará uma nova onda de frio no próximo final de semana, com as temperaturas caindo significativamente. Recentemente, a cidade registrou a menor temperatura do ano, com mínima de 9°C, e, desde então, tem sofrido com uma onda de calor.

Esta semana, os três-lagoenses enfrentaram temperaturas elevadas, com sensação térmica acima dos 40°C e baixa umidade do ar, atingindo apenas 11% no último domingo (18), configurando um clima quase desértico.

Nas ruas de Três Lagoas, os moradores relatam um aumento de sintomas relacionados a gripe e alergias devido às mudanças climáticas extremas. A transição abrupta entre ondas de calor e frio intenso tem causado desconforto e problemas de saúde na população.

Para a dona de casa Roseli Francisca de Queiroz, a falta de umidade tem contribuído para a irritação das vias respiratórias. “Está tendo muita gripe e tosse. A umidade do ar está muito seca, o que está agravando esses problemas”.

A cabeleireira Sandra Maria dos Reis ressalta a dificuldade de lidar com as mudanças climáticas extremas. “Nem a nossa mente entende o que está acontecendo, imagina o corpo. Uma hora estamos com gripe, depois resfriado, e na outra hora já melhorou, mas sempre sofrendo, né?”.

A professora Sirlene Dias dos Santos destaca o desafio de se adaptar a condições climáticas tão variáveis. “Está vindo um resfriado atrás do outro e muita alergia. A qualidade do ar e o clima estão péssimos. Não dá para acostumar, de dia fica muito calor e à noite faz muito frio”.

O meteorologista Vinicius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), explica que o cenário atual é resultado de um sistema de alta pressão que permite a chegada brusca de uma frente fria. “No último domingo (18), Três Lagoas registrou uma mínima de 18,1°C e uma máxima de 38,2°C, resultando em uma amplitude térmica de mais de 20°C no mesmo dia. A umidade relativa do ar estava em apenas 11%. Para efeito de comparação, no sábado, 10 de agosto, a cidade registrou a menor temperatura do ano, com 7,5°C”.

De acordo com Vinicius, “essas variações extremas são causadas pela entrada de massas de ar frio muito secas, como a que trouxe os 7,5°C em 10 de agosto. Com o tempo, essas massas de ar seco vão se transformando, e as temperaturas começam a subir gradativamente, atingindo valores muito altos durante ondas de calor. Esse cenário de temperaturas elevadas e umidade extremamente baixa tem impactos significativos na população, causando desconforto e problemas de saúde devido ao calor intenso e ao tempo seco”.

De acordo com Sperling, a nova frente fria deve trazer temperaturas mínimas de até 11°C a partir de sexta-feira (23). “Com a chegada da frente fria, há a possibilidade de garoa ou aumento de nebulosidade. As temperaturas devem cair no sábado (24), com mínimas previstas de 16°C e máximas de 31°C. No domingo (25), a mínima deve ser em torno de 14°C e a máxima de 23°C, apresentando uma amplitude térmica menor. Na segunda-feira (26), espera-se a menor temperatura associada a essa frente fria para Três Lagoas, com mínima de 11°C e máxima de 29°C”.

Apesar do alívio temporário, o mapa meteorológico prevê que as temperaturas voltarão a subir acima dos 33°C na próxima semana. Sperling destaca que essas ondas de frio são comuns em agosto. “Na terça-feira (27), a mínima sobe para 14°C, e a máxima volta a ficar elevada, em torno de 33°C. A partir daí, as temperaturas começarão a subir gradativamente, ultrapassando os 34°C e chegando a 35°C. Em agosto, é comum que ainda ocorram frentes frias no estado, pois o mês ainda está dentro das características do Inverno. Portanto, a ocorrência de temperaturas mais frias é esperada durante este período”.

Veja a reportagem abaixo: