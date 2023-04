Três Lagoas poderá registrar pancadas de chuva nesta quarta-feira

A quarta-feira (12) em Mato Grosso do Sul será de tempo instável, devido ao avanço de uma frente fria oceânica, aliado a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o deslocamento de cavados e o transporte de calor e umidade também favorecem a formação de instabilidades e chuvas no Estado.

São esperadas chuvas de intensidade fraca a moderada em grande parte de Mato Grosso do Sul. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que em Três Lagoas pode ocorrer pancada de chuva no período da tarde. O céu ficará parcialmente coberto por nuvens e o tempo abafado.

Três Lagoas terá temperatura mínima de 21°C e, máxima, de 30°C. A mínima em Campo Grande será de 21°C e a máxima de 28°C.