Três Lagoas Previdência promove eleições para os Conselhos do órgão

Neste mês de outubro, será realizado o processo destinado à eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do Diretor de Benefícios da Diretoria Executiva, do Três Lagoas Previdência, para o quadriênio 2024-2027.

São disponibilizadas 11 vagas à concorrência eleitoral, sendo 10 vagas destinadas a membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e 01 a Diretor de Benefícios.

A cada conselho correspondem 5 vagas, sendo, obrigatoriamente, 2 vagas destinadas a segurados vinculados ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipal (SSPM) – sendo 1 titular de cargo efetivo e 1 inativo – 2 vagas destinadas a segurados vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica de Três Lagoas e Selvíria (Sinted) – sendo 1 titular de cargo efetivo e 1 inativo; e, 1 vaga destinada a servidor público titular de cargo efetivo pertencente ao quadro permanente de pessoal da Câmara Municipal de Três Lagoas.

O exercício da função de membro de conselho do Três Lagoas Previdência configura serviço público relevante, remunerado a título de Jeton em razão da comprovada participação mensal nas reuniões deliberativas, no valor de 120 Ufim (Unidade Fiscal de Referência Municipal), atualmente equivalentes a R$ 721,84, pagos diretamente pelo Três Lagoas Previdência.

Já a função de Diretor de Benefícios, será exercida em caráter de dedicação integral, sendo concedida uma gratificação equivalente a 30% do subsídio fixado aos secretários municipais, a ser suportada pela fonte pagadora de origem, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo.

Os preparativos para o processo eleitoral tiveram início com a publicação da Portaria nº 095/2023, que constituiu a Comissão Eleitoral que conduzirá todo o processo.

Foram nomeados membros da Comissão Eleitoral os servidores Fabio Vinicius Pereira de Sá Costa, Jamila de Lima Gomes e Rangel Petterson Silva, todos indicados por deliberação do Conselho de Administração do TLPrev. Acompanhe o andamento do processo eleitoral.