Três Lagoas recebe auxílio para implementar UPA

HOMENAGEM

Muito querido entre os três-lagoenses, Lorival Januário Pereira, “o Professor Dori”, como é carinhosamente chamado, que dedicou parte de sua vida para a formação de crianças e adolescentes, os quais, através do esporte, aprenderam, inclusive ser disciplinados, será homenageado neste sábado com uma galeria de troféus, que será inaugurada em sua casa, no bairro Santa Rita. A construção foi uma iniciativa do empresário Abiner Fernando Amaral, que decidiu construir com a ajuda de amigos uma galeria de troféus para homenagear Dori, com quem também aprendeu jogar futebol. Na década de 80, Dori era treinador do time “Oratório São Domingos Sávio”, um time de pároco da igreja. Para fazer parte da equipe, o atleta precisava frequentar a missa dominical.

MONITORADAS



Após onda de violência em escolas, incluindo a morte de quatro crianças em uma creche de Blumenau (SC), nesta semana, e casos de ameaças de massacre em colégios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado elaborou um plano de segurança para controlar a violência e evitar tragédias nas unidades escolares. Segundo o governo, ainda neste mês, todas as escolas do Estado estarão sendo monitoradas em tempo real por meio de câmeras e sistema eletrônico de vigilância.

AJUDA



O governo do Estado vai destinar R$ 13 milhões para auxiliar os 79 municípios dentro do programa estadual de enfrentamento a dengue, chikungunya , zika virús e a sazonalidade de vírus respiratórios. Três Lagoas receberá R$ 160 mil para combate à dengue e mais R$ 600 mil, em 4 parcelas de R$ 150 mil, para a UPA.