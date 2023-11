Três Lagoas recebe "Caravana do Lixo Eletrônico"

A Paper Excellence, produtora de papel e celulose, e a ONG “Programando o Futuro”, que atua no fortalecimento da tecnologia, promovem em Três Lagoas, nesta terça-feira (28) e quarta-feira (29), a “Caravana do Lixo Eletrônico”. O atendimento a população é entre 9h e 18h.

A iniciativa, que é realizada na esplanada da NOB, ao lado da Feira Central de Três Lagoas, é uma ação inovadora de logística reversa, recondicionamento e reciclagem de equipamentos eletrônicos que visa contribuir para a criação de polos de economia circular e formação de jovens e adultos em cursos de inclusão digital. A Caravana é uma ação itinerante e circula pelas cidades de todo o Brasil. Nela, a população pode descartar resíduos eletrônicos que não estão mais em uso, de forma segura.

Desde o lançamento das Caravanas do Lixo Eletrônico, em outubro de 2020, já foram realizadas mais de 80 atividades, recolhendo toneladas de equipamentos eletrônicos. Todo o processo de coleta, triagem e destinação dos resíduos é feito de forma responsável, de acordo com as normas ambientais, e reaproveitado para promover a educação de jovens.

“Além de contribuir para a preservação do meio ambiente, as Caravanas do Lixo Eletrônico promovem a inclusão digital e a formação profissionalizante de jovens, gerando oportunidades e transformando vidas. O projeto é um exemplo de como é possível aliar tecnologia, sustentabilidade e educação”, afirma Vilmar Simion, Presidente da ONG Programando o Futuro.

Coleta, triagem e destinação dos resíduos são feitas de forma responsável. Foto: Divulgação/Assessoria.

Ônibus interativo

Um ônibus interativo ficará à disposição da população com vídeos sobre capacitação, economia circular e dos projetos de reciclagem. Além disso, oferece uma exposição explicativa sobre os resíduos e de como fazer a coleta de forma segura. O ônibus também oferece um museu dos eletrônicos, onde é exibido uma coleção de itens raros cujos participantes mergulham em uma jornada fascinante pela história tecnológica e testemunham a transformação dos dispositivos eletrônicos ao longo dos anos.

O que pode ser descartado:

Microcomputador, monitor (tubo, Led, LCD, plasma), notebook, servidor teclado, mouse, modem, roteador, impressora, estabilizador, tablet, nobreak, televisões de tubo de imagem, Led, LCD e plasma, vídeo cassete, DVD player, aparelho de som, controle remoto, forno microondas, secador de cabelo, prancha de cabelo, aparelho de celular, acessórios, smartphones, aparelhos telefônicos com e sem fio, fax, secretária eletrônica, baterias de notebooks, baterias de no-breack, cabos de força, cabos, carregadores , adaptadores, etc.

*Com informações da assessoria da Paper Excellence