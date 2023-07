Três Lagoas recebe Cine Autorama no Arenamix

Três Lagoas foi selecionada pela segunda vez, para receber o cinema drive-in, “Cine Autorama”, nos dias 14 e 15 de julho, no Centro de Múltiplos Eventos “Arenamix”. As sessões gratuitas também oferecem plateia para o público que não possui veículo, democratizando o acesso ao evento.

Primeiro cinema drive-in itinerante a surgir no Brasil, o Cine Autorama circula há oito anos país, sempre com sessões com lotação esgotada. O evento é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da ArcelorMittal Sitrel, apoio da Fundação ArcelorMittal, Prefeitura de Três Lagoas, Mina Cultural, realização Cine Autorama, Ministério da Cultura e Governo Federal.