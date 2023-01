Três Lagoas recebe doses da Coronavac e vacinação começa segunda nos postos

Três Lagoas recebeu 260 doses da CoronaVac, nesta sexta-feira (20), para a retomada da vacinação de crianças, com faixa etária entre 3 e 11 anos contra a Covid-19. O lote do imunizante foi entregue pelo Governo de Mato Grosso do Sul e faz parte de um acordo do Ministério da Saúde com o Instituto Butantan. O Estado obteve 6,5 ,mil doses ao todo nesta semana.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a distribuição da vacina é realizada para todas as unidades e a vacinação deverá iniciar já na segunda-feira (23), no município. “Essas doses estarão disponíveis nos postos de saúde e construímos um cronograma para abertura dos frascos. É importante que os pais ou responsáveis fiquem atentos com as datas nas unidades e obtenham informações junto ao agente comunitário, posto mais próximo e até mesmo no site da prefeitura. Saber o dia de abertura do frasco para aplicação da vacina é importante”, pontuou a enfermeira da Central de Imunização, Fernanda Ruiz.

Ela explica que a quantidade de doses enviadas para a cidade por meio do Governo do Estado é pouca para o público infantil. “Precisamos otimizar o máximo de doses possíveis porque a quantidade é mínima”, disse. O setor da Saúde informou que vai utilizar a dose para completar o esquema vacinal (D2) para quem já recebeu a primeira dose da Coronavac. A criança que vai receber a dose pela primeira vez deverá ficar atenta com o calendário vacinal.

PFIZER BABY

Além da Coronavac, uma remessa com 100 doses da Pfizer Baby também foi enviada para Três Lagoas. O imunizante contra Covid-19 é para crianças que tenham entre seis meses e dois anos de idade e possuam alguma comorbidade.“Nesse momento, vamos continuar dando prioridade para o público infantil com comorbidade. “Até recebermos um quantitativo maior para atender toda a população acima de seis meses de idade e menor de cinco anos , nós estamos completando o esquema vacinal com as comorbidades. Estamos aguardando uma nova remessa com mais doses para ser distribuída para todas as unidades”, destacou a enfermeira.

O esquema de vacinação primário será composto por três doses, sendo a D1 e D2 aplicadas com um intervalo de 4 semanas entre uma dose e outra dose. A 3ª dose depois de 8 semanas, após a administração da segunda dose. Na lista de comorbidade estão: diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, Hipertensão Arterial Resistente (HAR), Hipertensão arterial, entre outros.