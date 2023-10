Três Lagoas recebe espetáculo Floresta dos Mistérios neste sábado

O espetáculo “Florestas dos Mistérios”, uma aventura-musical de bonecos e atores, para toda a família, com entrada gratuita, será apresentado neste sábado (14), no Galpão da NOB, localizado na avenida Rosário Congro, às 16h.

A apresentação se destaca pela valorização da empatia e do folclore nacional, trazendo representatividade e protagonismo às pessoas com deficiência. Com classificação, a peça terá libras, audiodescrição e acessibilidade.

O projeto “Caravana Floresta dos Mistérios” é uma realização da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal União; tem o apoio da Fundação ArcelorMittal e da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

Continue Lendo...

Condecorado com menção honrosa da Câmara Paulista para a Inclusão de Pessoas com Deficiência, a Caravana Floresta dos Mistérios, integra o Projeto Diversão em cena, e além de Três Lagoas, fará uma circulação por mais quatro estados brasileiros, e passará pelas cidades de Juiz de Fora, Bela Vista de Minas, Mateus Leme (MG), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Bauru e São Paulo (SP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Escrito e dirigido pelo premiado autor Márcio Araújo (um dos criadores do Cocoricó da TV Cultura), e com músicas autorais em parceria com Tato Fischer (Secos & Molhados), o espetáculo é totalmente inclusivo, com trilha cantada ao vivo, audiodescrição e libras, além de ser apresentado num teatro equipado com medidas de acessibilidade.

Nessa aventura, três crianças encontram os seres da mitologia brasileira Saci Pererê, Sereia Iara e Boitatá. Estes seres são bonecos criados pelo também premiado artista plástico e bonequeiro Márcio Pontes, que utiliza as mais variadas técnicas de confecção e manipulação para dar vida às personagens. Aliados aos elementos cênicos surpresa, os bonecos são trunfos que ajudam a contar essa linda história de superação, magia e preservação do meio ambiente.