Três Lagoas recebe investimentos de R$ 45,1 milhões e tem 99% de rede de esgoto

O município de Três Lagoas está no chamado Corredor Rodoviário Bioceânico, que busca estratégias no plano de saneamento básico de Mato Grosso do Sul para universalizar os serviços até 2031. De acordo com a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), das 68 cidades atendidas pela empresa, 46 estão mais avançadas no plano com investimentos milionários no setor. Três Lagoas recebeu o montante de R$ 45,1 milhões somente em 2023 e está, segundo a Sanesul, com 99% de área de cobertura do esgoto, pelo novo marco legal no setor sistema universalizado. Desde 2015, com de esgoto, o município já recebideu R$ 111,5 milhões.

Os serviços incluem construção, ampliação, melhorias e reabilitação de ETAs (Estações de Tratamento de Água). Por outro lado, tornou-se polêmico a constante falta de água na cidade em praticamente todos os bairros. A Sanesul pontua que essas ocorrências são por problemas técnicos e pela instalação de novos equipamentos na cidade.

No total, foram investidos mais de R$ 369 milhões em obras de água e esgoto nas unidades consumidoras dessas cidades inseridas na Rota Bioceânica, no período de 2015 a 2023.