Três Lagoas recebe motoniveladora do Governo de MS e Mapa

O prefeito Angelo Guerreiro recebeu do governador Eduardo Riedel, na tarde desta segunda-feira (17), em Campo Grande, uma motoniveladora zero quilômetro, por meio de cedência do Governo do Estado e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), dentro do Prosolo (Plano Estadual de Manejo e Conservação de Solo e Água).

Conforme o Governo, o objetivo do programa é a geração de uma base metodológica para uma economia de baixo carbono em Mato Grosso do Sul, visando a redução e mitigação das emissões de gases de efeito estufa em vários setores econômicos, contribuindo para atingir os objetivos do Proclima.

O governador Eduardo Riedel lembrou que o foco principal da gestão são os municípios e agradeceu à bancada federal que, segundo ele “não teria como viabilizar as entregas sem os recursos da bancada que é uma grande companheira do Estado.”

O secretário de Infraestrutura Transporte e Trânsito, de Três Lagoas, Osmar Dias, disse que a nova máquina vai integrar a frota do município na manutenção das vias não pavimentadas e estradas rurais. Máquinas e equipamentos do município estão em ação constante também para impulsionar a agricultura familiar e oferecer melhor estrutura para o escoamento da produção.

Além de Três Lagoas, os maquinários entregues foram repassados às prefeituras municipais de Água Clara, Amambai, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bandeirantes, Camapuã, Cassilândia, Coxim, Dourados, Iguatemi, Inocência, Jaraguari, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso e Santa Rita do Pardo, usando o como critério a quilometragem de estradas vicinais desses municípios.