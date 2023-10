Três Lagoas receberá 1ª Mostra de Circo e Teatro "Paulo Sanches" durante os dias 25 a 29 de outubro

Três Lagoas será agraciada dos dias 25 a 29 de outubro, com a 1ª Mostra de Circo e Teatro “Paulo Sanches”, um espetáculo gratuito de circo, teatro, contação de história, dança expressiva, oficinas, seminários, entre outras atrações que serão apresentadas em diversos pontos da cidade.

A Mostra homenageia o diretor de teatro, ator e palhaço, Paulo Sanches, que marcou a história artística de Três Lagoas e do estado, levando o nome da cidade para grandes capitais brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro.

O espetáculo é promovido pela produtora artística Educ’Art, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

Escolas Municipais, Lagoa Maior, Galpão da NOB, Serviços de Convivência da PMTL e a Praça Central são alguns dos locais por onde passarão os artistas da 1ª Mostra.

A idealizadora do projeto, Deia Fernandes, explicou que o espetáculo foi criado a partir de uma inquietude que possuía e após dialogar com o Colegiado Municipal Setorial de Circo e Teatro, foi idealizado a Mostra, visando fortalecer as artes cênicas e seus processos construído no município, uma conjuntura artística pós período pandêmico, onde novos artistas se formaram e novos grupos se estabeleceram.

Os artistas vão fazer um convite especial e inusitado para toda a população, no dia 21 de outubro, com um cortejo na Feira Central Turística seguindo até o relógio, com panfletagem e intervenções artísticas.

No dia 25 de outubro será a abertura oficial, com cerimônia e uma bela homenagem a Paulo Sanches, pelos 60 anos de carreira do ator e palhaço, no Galpão da NOB.

Confira a programação completa:

Dia 21 (sábado)

9h – Cortejo iniciado na Feira Central seguindo até o Relógio Central, com panfletagem e intervenções artísticas

Dia 25 (quarta-feira)

9h30 – Espetáculo de Contação de Histórias – “Histórias de Coaxar” Imaginativo Vivências em Arte

Local: Escola Municipal Júlio Fernandes Colino

15h30– Espetáculo de Contação de Histórias – “Vai Brincando e Vai Contando” – Ator Leandro Marcos

Local: Escola Municipal Júlio Fernandes Colino

19h – Cerimônia de Abertura Oficial do Evento, e homenagem aos 60 anos de Carreira do Ator e Palhaço Paulo Sanches

20h – Espetáculo “Caso do Vestido” Espetáculo Cênico com dramaturgia a partir da Dança Contemporânea – Cia Thiago Ramalho – Classificação Livre

Local: Auditório NOB (Antigo Galpão)

Dia 26 (quinta-feira)

8h – Espetáculo Teatral – “Botãozinho de Rosa e o Alecrim que não sabia ver” - Cia Concordância Visceral

Local: S.C.F.V Pelotão Mirim

9h30 – Espetáculo de Contação de Histórias – “Mala de Viajante” Ricardo Lima

Local: Escola Municipal Flausina de Assunção Marinho

13h30 – Espetáculo de Contação de Histórias – “Reino das Letras” Etérea Cultural

Local: Escola Municipal Flausina de Assunção Marinho

19h – Espetáculo “Tecendo Saudade” – Cia Concordância Visceral - Classificação Livre

Local: – Ao lado do Ginásio Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez / Lagoa Maior

Dia 27 (sexta-feira)

09h – Oficina de Preparação de Corpo Cênico com Thiago Ramalho – Para até 30 participantes – Espaço Cia Thiago Ramalho

14h – Oficina de Contação de Histórias com Guigas Lemes – Para até 20 participantes

Local: Sala de Reuniões – Anfiteatro Diretoria de Cultura

19h – Espetáculo de Teatro e Dança Expressiva – Uma nova Era “A Mãe Natureza pede Socorro” – Luzes do Amanhã –

Local: Espaço Cultural Black Mídia

Dia 28 (sábado)

10h – Imaginativo Vivências em Arte com o espetáculo Circense “Espampanante” – Classificação livre

Local: Feira Central de Três Lagoas

14h – Seminário Municipal de Teatro e Circo – Reunião com artistas para debater realidade cultural, organizar e propor novas possibilidades dentro do cenário cultural de Três Lagoas

Local: Sala de Reuniões “Anfiteatro” Diretoria de Cultura

20h – Espetáculo “O Conto do Diabo”– Ator Fábio Jorge – Classificação 12 anos

Local: Auditório NOB (Antigo Galpão)

Dia 29 (domingo)

16h – Espetáculo “Bichocracia Pantaneira – Uma história de Amor Impossível” - Produtora Cênica Educ’Art – espetáculo de rua – Classificação Livre

Local: Praça Central Ramez Tebet

19h – Espetáculo Homenagem “O Solo do Palhaço” – Paulo Sanches – Duração

Local: Espaço Kasa do Mateus

19h40 – Espetáculo Varietè (Junção de performances circenses) – Etérea Cultural – Duo Performance Acrobática – Pole Studio A – Solos Aéreos e Performance Pole Dance – Jkéssyca Damião – Performance Fire Dance

Local: Espaço Kasa do Mateus

20h30 – Show de Encerramento com Banda Black Mídia SA

Local: Espaço Kasa do Mateus