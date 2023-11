Três Lagoas receberá investimento de R$ 7,8 milhões para atenção oncológica

Três Lagoas irá receber investimento de R$ 7,8 milhões para a modernização do diagnóstico oncológico, por meio da aprovação do projeto do município que adere ao Programa Nacional de Apoio a Atenção Oncológica, do Ministério da Saúde.

O projeto contemplado visa a aquisição de mais de 10 equipamentos para o fortalecimento do diagnóstico oncológico com ampliação da oferta de exames de anátomo patológicos de biópsias com procedimento de congelamento de peças, ressonância magnética com sedação, tomografia, CPRE, colonoscopia, endoscopia, broncoscopia e mamografia.

A cidade foi aprovada para receber o investimento, após reunião em Brasília com o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Helvécio Magalhães, a secretária municipal de Saúde de Três Lagoas, Elaine Fúrio, o deputado federal Geraldo Resende, o diretor do Hospital Marco Calderon e a gerente Daniela Mekaru, que apresentaram e defenderam o projeto para o Governo Federal.

O programa funciona mediante a aprovação, pelo Ministério da Saúde, de projetos apresentados por instituições credenciadas, sendo que os recursos são obtidos através de incentivo fiscal, no qual o Governo abre mão de parte do imposto de renda devido por empresas ou pessoas físicas.

O deputado citou que essa conquista uniu duas antigas lutas adormecidas nos últimos tempos. “A primeira, é o mantra que defendo sobre a regionalização da saúde pública, gratuita e de qualidade, além de transformar cidades vocacionadas a serem polos desses procedimentos. A segunda, é a inclusão de Três Lagoas no plano de expansão de políticas referentes ao tratamento do câncer do Governo Federal, que é uma batalha que travo desde 2013, quando conseguimos incluir e habilitar o município como uma das seis Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) do estado”, destacou o parlamentar.