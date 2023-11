Três Lagoas receberá o espetáculo "Vila Tarsila" nos dias 11 e 12 de novembro

O Diversão em Cena, programa que leva apresentações teatrais gratuitas para todo o Brasil, visitará Três Lagoas novamente, neste sábado (11) e domingo (12), com a apresentação do espetáculo “Vila Tarsila”, no Galpão da NOB, às 17h.

Com duração de 60 minutos, classificação etária de 5 anos e entrada gratuita, o Vila Tarsila, da Cia. Druw, apresenta por meio da dança, a história de Tarsila do Amaral, artista brasileira e um dos expoentes do movimento antropofágico de valorização da cultura nacional.

Nesta obra, a companhia descreve o movimento modernista, sua contribuição e seus significados para uma sociedade em transformação que buscava na Europa novos padrões estéticos, compreensão e prazer na arte.

Com direção geral e artística, de Miriam Druwe, a peça transporta o espectador ao mundo antropofágico da artista brasileira. Num roteiro lúdico, que remonta sua trajetória criativa, desde suas primeiras impressões sobre cores e formas, até as origens dos elementos que influenciaram diretamente em sua criação artística, o trabalho mergulha na imaginação viajante de Tarsila.

O espetáculo é promovido pela Fundação ArcelorMittal que completa 35 anos em 2023, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, através da Diretoria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).