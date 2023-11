Três Lagoas receberá R$ 11 milhões de emenda de Tebet

Três Lagoas vai receber R$ 11 milhões para investimento em obras de drenagem e asfalto. Os recursos são fruto de emenda parlamentar de autoria da ex-senadora Simone Tebet (MDB/MS), hoje ministra do Planejamento e Orçamento.

A verba, originada de uma emenda apresentada em 2022, será destinada a um bairro a ser anunciado pelo prefeito. O anúncio oficial ocorrerá durante a visita conjunta da ministra e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, dia 8 de novembro, em Três Lagoas, quando uma comitiva de autoridades irá fazer uma inspeção na planta industrial da UFN 3.

Nesta semana, o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), se reuniu com a ministra e celebrou a liberação dos recursos, que serão importantes para garantir a execução das obras de pavimentação.

Projetos adicionais, previamente protocolados pelo prefeito em visitas anteriores a Brasília, estão sob análise. Simone Tebet expressou seu compromisso em examinar propostas que abrangem setores cruciais como educação, saúde e infraestrutura.

Guerreiro agradeceu o empenho da ministra e a emenda destinada ao município. “Em nome da família três-lagoense, agradecemos por mais esse recurso destinado para a nossa cidade. Em breve, mais um bairro será contemplado com obras de asfalto e drenagem, garantindo melhorias significativas no bem-estar e na qualidade de vida de seus moradores”, destacou o prefeito.

Nesta semana o prefeito também se reuniu com representantes do governo do Estado e conseguiu a aprovação de mais R$ 4,2 milhões, que serão utilizados na pavimentação de 18 quarteirões do bairro Vila Haro.