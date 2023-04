Três Lagoas receberá R$ 760 mil para enfrentamento a dengue e doenças respiratórias

O Governo do Estado publicou pacote de R$ 13 milhões para auxiliar os 79 municípios dentro do Programa Estadual de Enfrentamento às Arboviroses (dengue, chikungunya e zika virús), e a sazonalidade de vírus respiratórios.

O ato visa normatizar ações de promoção, prevenção e atenção à saúde e apoio financeiro de custeio aos municípios para o enfrentamento das arboviroses e vírus respiratórios.

Três Lagoas receberá R$ 160 mil para combate à dengue e R$ 600 mil, sendo 4 parcelas de R$ 150 mil para a UPA.

“É uma ação, como sempre falamos na campanha, que marca o início de todo um processo de apoio do Estado à ação primária da saúde. É uma responsabilidade dos municípios e o Estado ao lançar essas ações, ele começa a trabalhar o apoio a atenção primária. Estamos em um momento específico de contaminação muito grande de viroses,está sobrecarregando o sistema da atenção primária e dos hospitais de MS. Então esse apoio aos municípios são recursos que serão usados nos postos de saúde”, disse o governador Eduardo Riedel.

Diante do feriado prolongado de Páscoa, a orientação é que os pais evitem expor as crianças em locais de aglomerações. quem estiver com sintomas gripais deve evitar realizar visitas, principalmente, em crianças recém-nascidas e em idosos. além disto, que ainda apresentar os sintomas gripais deve seguir todas as medidas de biossegurança como o uso de máscara.

A população deve procurar as unidades de saúde e completar a carteira de vacinação, se imunizando contra a Covid-19 e a influenza.