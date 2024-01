D e acordo com dados da Polícia Federal, em 2023, Três Lagoas recebeu 68 novos imigrantes que vieram de quatro continentes: África, América, Ásia e Europa. Além de brasileiros, estrangeiros de vários lugares do mundo chegaram à cidade em busca de novas oportunidades, já que o município é um dos mais importantes de Mato Grosso do Sul, sendo um grande polo industrial, econômico e cultural.

O mecânico haitiano, Canis Bien Aime, mora no Brasil há 9 anos e, por indicação de um amigo de infância, se mudou para Três Lagoas em busca de melhores oportunidades. Para Canis e a esposa Djumineda, não é fácil se manter em um país estrangeiro. Atualmente, o haitiano está desempregado e conta com a ajuda da esposa que conseguiu um emprego há dois meses. “Me adaptei bem a cidade, às vezes, as coisas ficam difíceis, mas a gente tem que correr atrás”, contou.

Entre os imigrantes que chegaram em Três Lagoas, 31 são haitianos, um argentino, três caboverdianas, um chinês, quatro colombianos, dois cubanos, um egípcio, uma espanhola, um estadunidense, oito finlandeses, um moçambicano, três paraguaios, um peruano, um congolês, uma russa, dois senegaleses, dois taiwaneses e quatro venezuelanos. A maioria é homens, na faixa entre 20 e 35 anos.

Ainda segundo dados da Polícia Federal, o número de novos imigrantes, em 2023, ultrapassou o total em 2022, que registrou 56 novas entradas de estrangeiros em Três Lagoas. Mas foi menor do que em 2021,quando foram registrados 131 novos vistos de entrada na cidade. Nos últimos três anos, os haitianos representam a maioria no fluxo imigratório para o

município.