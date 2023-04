Três Lagoas reforça alerta de segurança com aumento de 31,4% nos acidentes de trabalho

O mês de abril é dedicado à campanha Abril Verde, com o intuito de difundir a conscientização a respeito da importância da segurança e da saúde do trabalhador. Nos dias 26 e 29 (quarta-feira e sábado) a Secretaria Municipal de Saúde irá promover orientações a respeito da prevenção de acidente de trabalho e panfletagem na Feira Central.

O “Abril Verde” é uma campanha que busca conscientizar e sensibilizar a população, trabalhadores e empresários sobre a importância da prevenção e redução de acidentes de trabalho. O intuito é que a prevenção permaneça em debate o ano todo, buscando práticas que garantam um ambiente de trabalho seguro e saudável não apenas na prevenção de acidentes, mas também de doenças e outros agravos relacionados ao labor. Três Lagoas contabiliza neste começo do ano uma estatística negativa. O município já alcançou o quantitativo geral de óbitos de 2022 por acidentes de trabalho nos três primeiros meses de 2023, com cinco mortes, todas registrada no mês de janeiro, segundo informou o setor de Vigilância em Saúde do Trabalhador da Secretaria Municipal de Saúde.

Neste ano, no primeiro trimestre foram contabilizados 159 acidentes de trabalho, um aumento de 31,4% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, sendo 23 graves e cinco óbitos. Em 2022, Três Lagoas registrou 510 notificações de acidentes de trabalho, sendo 81 graves e cinco óbitos.

A CAMPANHA

A campanha surgiu após uma explosão em uma mina nos Estados Unidos, que resultou na morte de 78 trabalhadores no dia 28 de abril de 1969. Em 2003 a Organização Internacional do Trabalho (OIT) adotou o dia 28 de abril como o Dia Internacional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. No Brasil a data foi instituída em 2005.

AÇÕES PMTL

Dentre as ações de prevenção, estão o uso de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e Individual (EPI), treinamentos, cumprimento das normas e regras de segurança, orientações sobre prevenção de acidentes, entre outros.

Cinco pontos da cidade como o Cristo Redentor, Biblioteca Municipal, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV/Coração de Mãe, Diretoria de Cultura e Unidade de Pronto (UPA 24 horas) estão durante todo o mês com iluminação e material alusivo a Campanha.

Além disso, a SMS, por meio do Serviço de Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), tem realizado neste mês ações voltadas ao tema, como orientações a respeito da prevenção de acidentes, uso de equipamento de proteção individual (EPI) e palestras em empresas e instituições.