Três Lagoas registra 10 mortes no trânsito até setembro de 2023

Até setembro deste ano, 10 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito de Três Lagoas, sendo que duas mortes foram de ciclistas, em menos de 24 horas nesta semana. A primeira morte foi de uma ciclista que foi atropelada por um caminhão de lixo no bairro Paranpungá. A segunda fatalidade ocorreu quando uma ciclista foi atingida por uma carreta na avenida Ranulpho Marques Leal, trecho urbano da BR-262.

Entre janeiro e setembro de 2022, oito pessoas morreram no trânsito do município. Segundo a coordenadora do setor de Educação no Trânsito de Três Lagoas, Carol Feliciano, a maioria dos acidentes envolvendo os motociclistas acorreu por excesso de velocidade. “Um dos maiores problemas também são as pessoas que dirigem sem habilitação”, destacou a coordedora.

Acidentes

Somente na última quarta-feira (4), foram registrados 12 acidentes com vítimas lesionadas no trânsito de Três Lagoas. Destas, duas foram consideradas graves, as demais com lesões leves. A primeira ocorreu na rua Elviro Mário Mancini, cruzamento com a rua Orestes Prata Tibery quando uma motorista de um carro com uma criança dentro, invadiu a preferencial, e colidiu em outro carro. Com o impacto, o veículo ficou tombado na pista. As três vítimas tiveram ferimentos leves.

O segundo aconteceu na avenida Ranulpho Marques Leal, quando uma motociclista colidiu contra um veículo de passeio que fez uma conversão à direita invadindo a pista contrária atingindo a moto, deixando o motociclista com ferimentos leves. Já o terceiro acidente ocorreu na avenida Custódio Andrias, no bairro Santa Luiza, quando três pessoas ficaram gravemente feridas com a colisão entre as duas motos. Um motociclista perdeu o controle e atingiu a outra moto com um homem e uma mulher.

Imprudência

De acordo com profissionais do setor de trânsito, a imprudência ainda é um dos principais fatores que ocasionam acidentes entre motoristas, motociclistas e pedestres. A imprudência ocorre quando o condutor tem consciência do que é certo e, mesmo assim, escolhe o incorreto, precipitadamente e sem cautela.

Segundo Carol Feliciano, a função básica do trânsito é facilitar a vida das pessoas. “Três Lagoas está com o índice muito alto de acidentes. A gente tenta reduzir esses sinistros com fiscalização e campanhas educativas para tentar minimizar esses números”, pontou.

Quem comete homicídio no trânsito pratica crime?

Inicialmente, esclarece-se que existem, basicamente, dois tipos de homicídio na direção de veículo automotor. De acordo com do Código de Trânsito Brasileiro, o primeiro está no artigo 302 que estabelece pena de detenção de dois a quatro anos ou proibição de ser obter a permissão ou a habilitação para dirigir.

O segundo é o artigo 121 que prevê homicídio doloso com pena de reclusão de seis a vinte anos. A diferença entre os dois delitos está descrita no artigo 18, do Código Penal como crime doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.

Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) entrou em vigor em julho de 2023 para o uso de bicicleta elétrica, ciclomotores e outros veículos individuais com propulsão própria, os chamados “autopropelidos”. As normas estão de acordo com as praticadas em países como China, Estados Unidos e Canadá, estabelecendo limites de velocidade e locais específicos para a circulação de cada um destes veículos.

Entenda as regras para uso de bicicletas elétricas

A resolução define que bicicletas, patinetes, skates, hoverboards e monociclos elétricos podem circular pelas calçadas e ciclovias – desde que respeitando os limites de velocidade definidos normalmente pelas prefeituras de cada município. Já os ciclomotores, que chegam a 50 km/h, só podem trafegar na rua, têm que ter placa e licenciamento, e o condutor precisa de habilitação específica.

Regras

Bicicletas elétricas devem ter potência máxima de 1.000W, velocidade máxima de 32 km/h ou 45 km/h no uso esportivo e dispensa de emplacamento, CNH e ACC.

Patinete elétrico (autopropelidos) deve ter potência máxima de 1.000 e 4.000W para monociclos equilibrados, velocidade máxima 32 km/h e dispensa emplacamento, CNH e ACC.

Ciclomotores devem ter potência máxima de 4kW ou 50 cm³ em caso de motor a combustão, velocidade máxima de 50 km/h e regulamentação obrigatória com emplacamento, CNH ou ACC.

Regulamento municipal



A Lei nº 2628, de 30 de outubro de 2012 sancionada pela Câmara Municipal de Três Lagoas no artigo 1º informa que é proibido conduzir bicicletas, triciclos, skates, patinetes, patins e similares em passeios, praças, canteiros, pistas de caminhas e locais públicos, exceto agentes públicos em serviço, aqueles de uso por portadores de necessidade especiais e carrinhos de criança.

A lei municipal também dispõe que é proibido andar na contramão de direção, avançar o sinal vermelho ou a sinalização de parada obrigatória, na pista de rolamento das vias onde houver ciclovia ou ciclofaixas, transitar com bicicletas sem os equipamentos de iluminação refletiva. (Sidney Cardoso)