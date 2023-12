Três Lagoas registra 11 casos de Covid-19 em uma semana

Boletim epidemiológico semanal divulgado nesta terça-feira (26) revela que, quatro anos após o aparecimento da Covid-19, ainda são registrados casos de contágio e morte pela doença, reforçando a necessidade de manter a vacinação em dia.

Foram registrados 477 novos casos e quatro óbitos, totalizando 622.486 contaminações e 11.169 mortes, em Mato Grosso do Sul. No Brasil, já são 38,13 milhões de casos, 708 mil falecimentos e, em todo o mundo, 772 milhões de contaminações e 6,988 milhões de óbitos.

Continue Lendo...

De acordo com o boletim, 42 municípios do estado registraram novos casos de contaminação pelo Covid-19 nos últimos 7 dias. Campo Grande foi responsável pela maior parte das ocorrências, com 151 notificações. Em Três Lagoas, foram registrados 11 novos casos da doença.

Confira aqui o boletim epidemiológico completo