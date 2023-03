Três Lagoas registra 12 casos de estupro de vulnerável em dois meses deste ano

Esta semana um homem foi preso em flagrante pela Polícia Miliar em Três Lagoas acusado de ter estuprado sua enteada de 10 anos de idade. O caso foi denunciado ao Conselho Tutelar pelo pai da criança que mora no interior de São Paulo.

Nos dois primeiros meses de 2023 foram contabilizados 11 casos semelhantes na cidade, totalizando 12 com o desta semana. Também tem aumentado o número de maus tratos. Em 2021 e 2022 foram registrados, em Três Lagoas, 167 casos de estupro de vulnerável envolvendo crianças com idades inferiores aos 12 anos.

Segundo a conselheira tutelar Mirian Herrera, muitos casos de estupro e abuso de menores acontecem por que os pais confiam cuidados de crianças em pessoas que deveriam ser de confiança, mas não são. “Os principais casos envolvem vizinhos, parentes e amigos próximos dos pais. São pessoas em quem as crianças também confiam. Os pais acham que elas estão bem cuidadas, mas é exatamente o contrário”.

A conselheira explica ainda que a escola é a principal ‘parceira’ do Conselho Tutelar para descobrir os abusos. “Alguns menores comentam com os amigos e eles contam para a coordenação e a denúncia fica mais fácil de ser averiguada. A pandemia atrapalhou muito o nosso trabalho por que nós não fazemos visitas nas casas e sim apuramos as queixas que recebemos”.

Outro número que chama bastante atenção está relacionado aos maus tratos: só em 2023 foram registradas 45 ocorrências deste tipo. Miram esclarece que nestes casos não se trata apenas de violência física. “Manter os menores em casas insalubres, onde não tem segurança alimentar, deixa-las sem acesso à educação e outros projetos também são caracterizados desta forma”.

Quando isso acontece as crianças são retiradas do local, os pais são chamados e precisam adequar o ambiente, regularizar a situação dos filhos nas escolas e fornecer segurança alimentar. Só então elas voltam a conviver com a família.

O abandono de incapaz é configurado da mesma maneira. A conselheira informa que na semana do carnaval foram apuradas quatro denúncias de que os pais tinham saído de casa para ir à festa de rua e deixaram crianças pequenas em casa sozinhas.

DENÚNCIAS

O Conselho Tutelar possui um canal direto para receber denúncias que podem ser feitas de forma totalmente anônima. O telefone é (67) 99293-1579 e atende 24 horas por dia, sete dias por semana e conta sempre com um conselheiro tutelar à disposição. Outra opção também é entrar em contato através do telefone fixo (67) 3929-1812 em horário comercial de segunda a sexta-feira.