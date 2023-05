Três Lagoas registra 14°C com sensação térmica de 12°C

A frente fria derrubou as temperaturas e a mínima registrada foi de 14°C, em Três Lagoas. Nesta sexta-feira (12), o dia será de sol com algumas nuvens, e não tem previsão de chuva.

De acordo com o Cemtec ( Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão é de mais frio par ao final de semana, em decorrência de uma massa de ar fria que atua sobre o Estado.

Segundo a previsão, para a véspera dos Dia das Mães, a temperatura deve cair ainda mais. Essa massa de ar fria deve deixar o Estado na próxima terça-feira (16), quando as temperaturas devem subrir novamente.

Sábado (13), a mínima prevista é de 13°C, e máxima não passa dos 27°C, sem previsão de chuva. No domingo (14), o cenário não muda, dia de sol com nuvens e sem previsão de chuva, a mínima será de 14°C, e a máxima pode chegar aos 28°C.