Três Lagoas registra 155 casos de dengue são confirmados

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 155 casos de dengue, em Três Lagoas, em uma semana, de acordo com o novo boletim epidemiológico divulgado nessa semana, mas nenhum óbito foi registrado nessa semana.

Em 2023, até o momento, 4.313 pessoas testaram positivo para a doença e seis óbitos foram contabilizados.

Os sintomas da dengue são, segundo o Ministério da Saúde, febre alta, dores no corpo e articulação, falta de apetite, manchas vermelhas pelo corpo, dor atrás dos olhos e dor de cabeça. A Secretaria Municipal de Saúde orienta à população procurar as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), logo no início dos primeiros sintomas.