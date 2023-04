Três Lagoas registra 159 acidentes de trabalho e cinco mortes em 2023

Somente no primeiro trimestre deste ano, Três Lagoas registrou 159 acidentes de trabalho, sendo 23 considerados graves e cinco óbitos. O número de acidente neste ano é 31,4% maior, se comparado ao mesmo período de 2022, segundo informou Polyana Cestari, enfermeira e coordenadora da Vigilância em Saúde do Trabalhador. De janeiro a dezembro de 2022, Três Lagoas registrou 510 casos de acidentes de trabalho, resultando em 5 mortes. Dessas, 3 casos de queda de altura, 1 acidente por arma de fogo e 1 acidente de trânsito.



Para conscientizar a sociedade sobre a importância da segurança do trabalhador, neste mês é realizada a campanha “Abril Verde”, com várias ações que serão realizadas na cidade. “Fizemos o lançamento da nossa campanha durante a Conferência Municipal de Saúde, também estamos fazendo ações com os trabalhadores de maior vulnerabilidade. Importante ressaltar que, as ações aconteçam o ano todo, mas no mês de abril, intensificamos as ações para conscientizar e reverênciar a memória das vítimas”, destacou.



MPT



Neste mês, as fachadas das três unidades do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul (MPT-MS) – Campo Grande, Dourados e Três Lagoas – receberam iluminação especial na cor verde, para sensibilizar a sociedade quanto à relevância de medidas preventivas como caminho mais efetivo para afastar acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

O movimento também ganhará reforço, a partir da segunda quinzena do mês, com mensagens adesivadas em ônibus e estampadas em outdoors situados nas principais ruas e avenidas das cidades.



A iniciativa marca o lançamento das ações previstas na agenda da campanha Abril Verde 2023 que, neste ano, volta a reforçar a importância da emissão de comunicações de acidentes de trabalho (CATs) e no Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan), por meio do mote “Todo acidente de trabalho deve ser notificado. O trabalhador não é invisível”.

A CAT, além de ser o documento necessário para que o trabalhador acidentado ou vítima de alguma doença do trabalho receba amparo da Previdência Social, gera as estatísticas de acidentes de trabalho e coleta dados para controle epidemiológico. O mesmo ocorre como Sinan, sistema gerenciado pelo Ministério da Saúde e alimentado com informações de acidentes de trabalho e agravos à saúde, sendo essencial para promover a vigilância epidemiológica em saúde do trabalhador.



A procuradora do Trabalho e coordenadora de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho do MPT-MS, Claudia Noriler, afirma que toda a programação realizada ao longo do mês de abril ocorre como culminância da atuação permanente da instituição para que empregadores e trabalhadores invistam em políticas e práticas que garantam um ambiente laboral seguro e saudável. “Este mês é fundamental para voltar às atenções de todos para a importância da implementação permanente de estratégias que visem a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho”, observou.