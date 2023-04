Três Lagoas registra 15°C nesta quinta e clima continuará ameno até domingo

Na quinta-feira (20), a frente fria se afasta do Estado, e o tempo volta a ficar estável com sol e variação de nebulosidade. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que isso ocorre devido ao avanço da alta pressão pós-frontal.

O clima continua ameno até domingo (23). Três Lagoas registrou temperatura mínima de 15°C e, máxima, poderá chegar a 26°C. Já Paranaíba deverá registrar 23°C de máxima.

Em Campo Grande, a mínima foi de 15°C e, a máxima, de 24°C. Anaurilândia fica com mínima de 14°C e, máxima, de 22°C. Em Aquidauana, a mínima foi de 14ºC e, máxima, deve ser de 25ºC.