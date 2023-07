Três Lagoas registra 18% de umidade relativa do ar e entra em estado de alerta

Três Lagoas entrou em estado de alerta para baixa umidade relativa do ar quando os meteorologistas registraram índices de 18%, na tarde desta quarta-feira (12). Foi o índice mais baixo entre todas as cidades de Mato Grosso do Sul. A situação pode se agravar ainda mais com a chegada de uma nova frente fria, a partir desta quinta-feira (13). Há previsão de pancadas de chuva isoladas, na região Leste do Estado.

O mínimo desejável de umidade relativa do ar, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é de 60%. Ela classifica em três tipos: estado de atenção (umidade entre 30% e 20%); estado de alerta (umidade entre 12% e 20%) e estado de emergência (umidade abaixo de 12%).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no estado de alerta, as pessoas devem umidificar os ambientes com bacias, se hidratar e evitar a prática de esportes ao livre em certas áreas, nos horários de pico.