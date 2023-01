Três Lagoas registra 182 casos de Covid-19 e três moradores estão internados

A cada semana, o número de casos de Covid-19, em Três Lagoas aumenta e demonstra que os cuidados devem ser redobrados. Novo boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde aponta mais 182 novos casos da doença, que foram registrados entre os dias 3 e 10 de janeiro de 2023. São, em média, 26 testes positivos por dia, neste período, o que resulta em três pacientes internados no Hospital Auxiliadora. Eles estão na enfermaria em tratamento contra o vírus.

Entre novembro e dezembro do ano passado, duas pessoas morreram na cidade vítimas da doença. Desde o início da pandemia, Três Lagoas perdeu 555 vidas para a Covid-19.

Em Mato Grosso do Sul, somente no período de uma semana (de 3 a 10), foram contabilizadas mais 20 mortes, incluindo de um homem de 33 anos, morador de Sidrolândia, sem comorbidades. São quase três mortes por dia. A quantidade de óbitos durante a pandemia chega a 10.944, no estado, e 599.285 casos confirmados da doença.

O boletim aponta também que, ao todo, 59 pacientes estão hospitalizados por conta da doença, sendo 35 em leitos clínicos e 24 em UTIs.