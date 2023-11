Três Lagoas registra 22 novos casos de Covid-19 em uma semana

Mato Grosso do Sul registrou na última semana 516 novos casos de Covid-19, com óbito de duas idosas, ambas com comorbidades e que residiam em Ponta Porã. As informações foram apresentadas no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) na terça-feira (21).

De acordo com o boletim, 46 municípios do estado registraram novos casos de contaminação pelo coronavírus nos últimos 7 dias. Dourados é a cidade com mais números de casos, com 53 notificações, seguida de Jardim (51), Maracaju (39), Amambai (27), Nova Andradina (24), Mundo Novo (22), Aparecida do Taboado (22), Bela Vista (22), Três Lagoas (22) e Deodápolis (19).

A orientação das autoridades é que as pessoas mantenham a vacinação em dia e completem o ciclo de imunização contra a Covid-19.

Confira o boletim epidemiológico.