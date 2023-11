Três Lagoas registra 27 novos casos e uma morte por Covid-19 nesta semana

O Boletim Epidemiológico de Covid-19, divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS) nesta terça-feira (14), registra 27 novos casos em Três Lagoas, entre 08 e 14 de novembro. Uma idosa de 65 anos, residente do município, morreu por complicações decorrente da doença, em 9 de novembro. A vítima tinha como comorbidade uma doença cardiovascular crônica e foi socorrida em um hospital na capital Campo Grande, onde faleceu.

Em duas semanas, Três Lagoas já registra 69 novos casos pelo de infecção pelo vírus, o que equivale a um aumento de 245% em relação ao mês de outubro, no qual foram registrados 20 casos positivos.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, o aumento no número de contaminações já era esperado, sendo resultado da nova variante batizada de “EG.5”, proveniente de uma sub-linhagem da variante ômicron.

Continue Lendo...

Os cuidados devem continuar os mesmos, principalmente a quem faz parte do grupo de risco (idosos, imunossuprimidos, pessoas com doenças crônicas, gestante, puérperas e crianças): higienização de alimentos, ambientes e mãos; utilização de máscaras em aglomerações de grandes proporções e em ambientes hospitalares; isolamento em casos de uma possível infecção gripal ou resfriado e realização de testes em casos de sintomas como: tosse seca, coriza, dor de garganta, febre, dor no corpo, perda de olfato e paladar, mal-estar, diarreia e conjuntivite.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, Três Lagoas já registrou 33.605 casos positivos e 565 mortes.

Vacina

A vacina contra o vírus da Covid-19 é a principal forma de proteção contra a doença. O imunizante está disponível através do SUS, desde 2021, e combate as infecções causadas pelas diversas variantes deste mesmo agente.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas revelam que a cobertura vacinal está baixa. Apenas 2,6% da população entre 6 meses e 5 anos estão com o esquema vacinal completo. Entre 5 e 11 anos, este número fica em 5%. Na faixa de 12 a 17 anos, a cobertura está em 0,3%. Na população de 18 a 59 anos, 12,61% completaram o esquema vacinal. O número sobe para 39,9% na faixa etária acima de 60 anos, mas ainda está abaixo da meta de 80%.

Assista ao vídeo abaixo: